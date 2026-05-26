РКН опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей операторов связи

сегодня в 14:40

В Роскомнадзоре назвали недостоверными появившиеся в СМИ публикации о сборе IP-адресов пользователей операторов связи, сообщает ТАСС со ссылкой на надзорный орган.

Сбор IP-адресов пользователей ведомством не осуществляется. Операторы связи не передают эти сведения.

«В соответствии с приказом Роскомнадзора № 51 от 28 февраля 2025 г. операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые оператор связи назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию», — добавили в РКН.

При этом информацию о принадлежности этого оборудования или IP-адресов какому-либо конкретному пользователю ведомство не получает.

В РКН еще раз подчеркнули, что не собирают данные о пользователях операторов связи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.