Рижский вокзал откроется для пассажиров 1 сентября

1 сентября Рижский вокзал откроется для пассажиров. Станут доступны все вокзальные помещения, включая билетные кассы дальнего следования, медпункт и санитарные комнаты. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Кроме того, на вокзал начнут прибывать и отправляться пригородные поезда — 7 пар в будние дни, 8 — по выходным. В основном, это электрички дальних маршрутов, следующие со станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево, а также в обратном направлении.

Для этого на вокзале были построены две новые платформы длиной 270 метров, оборудованные навесом на всю длину, энергоэффективным освещением, динамической и статической навигацией, удобными лавочками и урнами.

На период возведения нового турникетного павильона для прохода к платформам построена временная пешеходная галерея.

Первый поезд отправится с Рижского вокзала до Волоколамска в 5:18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.