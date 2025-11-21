сегодня в 16:00

РИАМО вошло в число победителей конкурса «Слово в защиту — 2025»

Редакция РИАМО заняла второе место в номинации «Правовое просвещение» в конкурсе СМИ «Слово в защиту — 2025», который проводится по инициативе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

Редакция вошла в число победителей за серию публикаций о проблемах защиты прав человека и правозащитной деятельности. Награждение победителей конкурса состоялось 21 ноября 2025 года.

В число победителей также вошли режиссер информационно-просветительского ресурса «МЕДъ» Услада Дубинина, редакция «360», главный редактор сетевого издания «ПравоНьюс» Николай Прокопенко, «Радио 1», ТАСС, МИА «Россия сегодня».

В номинации «Профессия — правозащитник» победителями стали редакция сетевого издания «РЕГИОНЫ.РУ», «Московский комсомолец», корреспондент «Аргументов и фактов» Анна Соколова.

В номинации «Лучший правовой блог» победу одержала член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

РИАМО (Региональное информационное агентство Московской области) освещает значимые федеральные и мировые события, жизнь Подмосковья и столицы. Сохраняя лучшее от информагентства (достоверность, оперативность, эксклюзивность), РИАМО помогает своим читателям, объясняет, что происходит в мире и регионе, в доступной и увлекательной форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

Губернатор также ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

