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РИА Новости: проезд по ведущей к ИК-19 в Суровикино дороге открыт

Дорогу, которая ведет к исправительной колонии №19 в Волгоградской области, снова открыли для свободного проезда, сообщает РИА Новости .

Несмотря на то, что захваченных заложников освободили еще 23 августа около 17:00, проезд к месту происшествия был закрыт. В 18:36 около ИК-19 был выставлен пост дорожно-постовой службы.

Арестанты захватили работников ФСИН в заложники днем 23 августа. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.

Спецназ Росгвардии ликвидировал четырех нападавших в 17:25 и освободил заложников. После бунта госпитализировали четырех сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Еще четверо погибли.