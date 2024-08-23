Стали известны подробности бунта с захватом заложников в ИК-19
Бунт арестантов в в ИК-19 произошел на заседания дисциплинарной комиссии
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Арестанты захватили сотрудников ФСИН в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии в Волгоградской области, сообщает Baza.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что проводит действия, направленные на освобождение заложников.
По данным ведомства, есть пострадавшие. Сколько их – неизвестно, степень травм пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что начальник ИК-19 Андрей Девятов попал в заложники.