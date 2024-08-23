Стали известны подробности бунта с захватом заложников в ИК-19

сегодня в 13:58

Бунт арестантов в в ИК-19 произошел на заседания дисциплинарной комиссии

Арестанты захватили сотрудников ФСИН в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии в Волгоградской области, сообщает Baza .

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что проводит действия, направленные на освобождение заложников.

По данным ведомства, есть пострадавшие. Сколько их – неизвестно, степень травм пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что начальник ИК-19 Андрей Девятов попал в заложники.