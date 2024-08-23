СМИ: начальник ИК-19 попал в заложники в колонии под Волгоградом

Осведомленный источник сообщил, что 45-летний Андрей Девятов, являющийся начальником ИК-19, находится в заложниках у арестантов после бунта в колонии в Волгоградской области, сообщает SHOT .

Девятова захватили во время стычки.

Известно, что кроме начальника колонии в заложниках оказались еще три сотрудника ФСИН. Сообщается, что некоторых из них уже убили.

Устроившие бунт в ИК-19 заключенные заявляют, что являются представителями Исламского государства*. Один из них отбывает наказание по статье о теракте.

ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области находится на окраине города Суровикино. Спецназ уже находится у захваченной террористами колонии.

*организация признана террористической и запрещена в России.