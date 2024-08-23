Заключенные убили минимум трех сотрудников ИК-19 под Волгоградом

сегодня в 13:33

Минимум трое сотрудников ФСИН убиты заключенными во время бунта в ИК-19 в Волгоградской области, сообщает Mash .

Предварительно, еще 7 оперативников получили серьезные ранения. Их госпитализировали в реанимацию.

В данный момент еще несколько человек находятся в заложниках у взбунтовавшихся арестантов.

ЧП случилось во время дисциплинарной комиссии. В ИК введен режим ЧС.

Нападавшие заявляют о своей принадлежности к Исламскому государству*. Известно, что один из них получил срок по статье «Теракт».

*Организация признана террористической и запрещена в России.