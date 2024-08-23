Заключенные убили минимум трех сотрудников ИК-19 под Волгоградом
Фото - © Telegram-канал Mash
Минимум трое сотрудников ФСИН убиты заключенными во время бунта в ИК-19 в Волгоградской области, сообщает Mash.
Предварительно, еще 7 оперативников получили серьезные ранения. Их госпитализировали в реанимацию.
В данный момент еще несколько человек находятся в заложниках у взбунтовавшихся арестантов.
ЧП случилось во время дисциплинарной комиссии. В ИК введен режим ЧС.
Нападавшие заявляют о своей принадлежности к Исламскому государству*. Известно, что один из них получил срок по статье «Теракт».
*Организация признана террористической и запрещена в России.