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Видео: Росгвардия показала кадры освобождения заложников в ИК-19 под Волгоградом

Опубликованные оперативные кадры Росгвардии свидетельствуют о стабилизации обстановки в ИК-19, на видео сотрудники ФСИН и спецназа спокойно перемещаются по территории колонии.

Арестантов, устроивших бунт в ИК-19, а также взявших в заложники сотрудников ФСИН, ликвидировали снайперы Росгвардии. Бойцы спецподразделения нейтрализовали заключенных четырьмя точными выстрелами.

Всех удерживаемых заложников в ИК-19 освободили.

Ранее сообщалось, что трое из четверых террористов отбывали наказание за преступления, связанные с распространением наркотиков. Четвертый — за жестокое избиение заложников.