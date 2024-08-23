Трое из захвативших заложников в ИК-19 террористов были наркокурьерами

Трое террористов, захвативших 23 августа заложников в волгоградской колонии № 19, отбывали сроки за то, что травили россиян мефедроном и героином, сообщает SHOT .

Рамзидин Тошев, Назирчон Тошов и Рустамчон Наврузи были наркокурьерами. Они пытались продавать запрещенные вещества на территории Волгоградской области.

Отмечается, что у каждого из них была свой «организатор». Он собирал целую группу из наркокурьеров, которые забирали мефедрон и героин из тайников по области, а позже пытались их сбыть.

Тошева задержали возле остановки в Волгограде с пакетом наркотиков в кармане. Он должен был выйти на свободу в марте 2031 года. Тошова, ехавшего на автомобиле, схватили на трассе «Кавказ». В салоне машины нашли героин. Его должны были освободить в августе 2029 года.

Обстоятельства задержания Наврузи не разглашаются. Известно, что его подельник был схвачен не только за сбыт наркотиков, но и за изнасилование ребенка. Наврузи должен был выйти на свободу в апреле 2028 года.

Ранее стали известны обстоятельства задержания еще одного террориста, участвовавшего в захвате заложников в ИК-19. Он отбывал наказание за избиение прохожего, умершего впоследствии от полученных травм.