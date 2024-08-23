Один из захвативших заложников в ИК-19 сидел за жестокое избиение прохожего

Один из арестантов, захвативших заложников из числа сотрудников колонии в Волгоградской области, отбывал наказание за то, что до смерти избил прохожего, сообщает МК.ru .

29-летний Темур Хусинов родом из Узбекистана. В 2018 году он получил 6 лет лишения свободы за жестокое избиение прохожего, который впоследствии умер от полученных травм.

Хусинов и его друг Владимир Тюляев вышли из дома и встретили двух прохожих, которые громко ругались. Задержанный впоследствии рассказал, что сделал им замечание. Но после этого мужчины начали избивать Хусинова и его друга.

Однако, по версии следствия, драку начали именно Хусинов и Тюляев. В результате один из их оппонентов упал и ударился об асфальт, а впоследствии скончался.

Наказание Хусинова отправили отбывать в колонию № 19 в городе Суровикине Волгоградской области. В скором времени он должен был выйти на свободу.

Захват арестантами заложников произошел в волгоградской ИК-19 23 августа. Ранее были названы имена предполагаемых террористов.