Baza: названы имена предполагаемых террористов, захвативших заложников в ИК-19

сегодня в 14:30

Названы имена предполагаемых террористов, захвативших заложников в ИК № 19 города Суровикино в Волгоградской области, сообщает Baza .

Это Темур Хусинов 1995 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения, Рамзиндин Тошев 1995 года рождения и Тошов Назирчон 1996 года рождения.

23 августа заключенные, предположительно, убили минимум трех сотрудников ИК-19 под Волгоградом. Подтверждена смерть одного оперативника ФСИН. Арестанты заявили, что являются членами Исламского государства*. Они захватили заложников и потребовали 2 млн долларов и вертолет.

Было принято решение подключить муллу из Волгоградской мечети к переговорам с устроившими бунт в ИК-19 заключенными.

*Организация признана террористической и запрещена в России.