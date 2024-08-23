Mash: убившие заложников арестанты требуют 2 млн долларов и вертолет

сегодня в 13:51

Захватившие и убившие некоторых заложников в ИК № 19 требуют два миллиона долларов и вертолет, сообщает Mash .

Бунт произошел в ИК-19 строгого режима в Суровикино Волгоградской области. Осужденные, предположительно, исламские радикалы — захватили четырех заложников из числа сотрудников.

Сотрудник ФСИН погиб во время захвата колонии. Он пытался оказать сопротивление захватчикам, но был убит.

Один из нападавших был осужден по статье о «теракте», других подробностей пока нет. В колонии объявили режим ЧС. Начальник ИК-19 Андрей Девятов взят в заложники.