сегодня в 14:06

Мулла приедет в ИК-19 для переговоров со взбунтовавшимися арестантами

Принято решение подключить муллу из Волгоградской мечети к переговорам с устроившими бунт в ИК-19 заключенными. Они заявляют, что придерживаются радикальных взглядов, сообщает Mash .

Мулла должен приехать в исправительное учреждение в ближайшее время. На дорогу у него уйдет около 1,5 часов.

Устроившие в колонии кровавую резню арестанты заявили, что являются членами Исламского государства*. Они потребовали 2 млн долларов и вертолет.

По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

*Организация признана террористической и запрещена в России.