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Бочаров: из ИК-19 после бунта госпитализировали 4-х сотрудников ФСИН

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после бунта в ИК-19 в Суровикино угрозы гражданскому населению нет, четверых сотрудников ФСИН госпитализировали с разными травмами, пишет РИА Новости .

В настоящее время организован штаб, который координирует работу правоохранительных органов и силовиков, направленную на освобождение заложников. Четверо сотрудников ФСИН попали в больницу после нападения.

Ранее сообщалось, что арестанты молотком по голове избили начальника ИК-19 Андрея Девятова. Он входит в число госпитализированных сотрудников ФСИН и находится в отделении реанимации.

В Сети также распространились фото возможных террористов, устроивших бунт с захватом заложников. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.