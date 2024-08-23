Начальнику ИК-19 Андрею Девятову разбивали голову молотком во время бунта
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В Волгоградской области во время бунта арестанты жестоко избили начальника ИК-19 Андрея Девятова молотком по голове, а также бутылкой, сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что после нанесения побоев Девятова выдали сотрудникам ФСИН. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии с множественными ранами.
Пострадавшие сотрудники ФСИН Юрий Маврин и Роман Пономарев получили резаные раны. Алексей Лыгин также травмирован, но степень его травм не уточняется.
Все пострадавшие находятся в больнице.
Ранее в Сети опубликовали кадры из ИК-19, где 23 августа произошел захват заложников. На опубликованных фото видны тела погибших.