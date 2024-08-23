«Трупы ФСИНовцев лежат»: кадры крововой резни в колонии под Волгоградом
Фото - © Telegram-канал SHOT
Baza опубликовала жуткие фотографии начала резни в ИК № 19 города Суровикино в Волгоградской области.
Несколько заключенных захватили сотрудников ФСИН на заседании дисциплинарной комиссии. По предварительным данным СМИ, в заложниках оказались четыре сотрудника ФСИН, как минимум один сотрудник убит, но погибших может быть больше.
Начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов, предварительно, находится в заложниках у террористов.
На фотографиях видны лежащие на полу в лужах крови оперативники ФСИН.
Нападавшие заявили о принадлежности к террористическому и запрещённому ИГИЛ*
Арестанты, поднявшие бунт, требуют посадки вертолета прямо на территорию колонии с 2 млн долларов на борту. Исламские радикалы угрожают убить заложников в случае преследования вертолета.
По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело, сообщил СК.
*террористическая организация запрещена в РФ.