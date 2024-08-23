сегодня в 14:03

«Трупы ФСИНовцев лежат»: кадры крововой резни в колонии под Волгоградом

Baza опубликовала жуткие фотографии начала резни в ИК № 19 города Суровикино в Волгоградской области.

Несколько заключенных захватили сотрудников ФСИН на заседании дисциплинарной комиссии. По предварительным данным СМИ, в заложниках оказались четыре сотрудника ФСИН, как минимум один сотрудник убит, но погибших может быть больше.

Начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов, предварительно, находится в заложниках у террористов.

На фотографиях видны лежащие на полу в лужах крови оперативники ФСИН.

Нападавшие заявили о принадлежности к террористическому и запрещённому ИГИЛ*

Арестанты, поднявшие бунт, требуют посадки вертолета прямо на территорию колонии с 2 млн долларов на борту. Исламские радикалы угрожают убить заложников в случае преследования вертолета.

По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело, сообщил СК.

*террористическая организация запрещена в РФ.