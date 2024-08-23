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В Сети появились фото возможных захватчиков колонии ИК-19 под Волгоградом

В интернете опубликованы ориентировки с фотографиями вероятных захватчиков из ИК-19 в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В документах упоминаются: уроженец Узбекистана Темур Хусинов 1995 года рождения, осужденный на 6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; его соотечественник и одногодка Рамзидин Тошев, он получил 8 лет за сбыт наркотиков.

Также на ориентировках фигурируют отбывающие наказание по наркостатье уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи 2001 года рождения и Назирчон Тошов 1996 года рождения.

Все предполагаемые захватчики судимы впервые. Стоит отметить, что официального подтверждения данной ориентировки нет.

Ранее на встречу со взбунтовавшимися арестантами выехал мулла из Волгоградской мечети. Сами заключенные называют себя членами Исламского государства*.

*Организация признана террористической и запрещена в России.