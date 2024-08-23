Спецназ ликвидировал четырех террористов в ИК-19 под Волгоградом
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Во время штурма исправительной колонии № 19 в Суровикино Волгоградской области спецназ ликвидировал четверых заключенных, сообщает ТАСС.
По информации Росгвардии, все заложники, которых захватили террористы, освобождены.
Ранее начальник ФСИН доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области.
Следком возбудил уголовное дело по факту захвата заложников. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 206 УК РФ и ч. 3 ст. 321 УК РФ.