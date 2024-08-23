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Начальник ФСИН доложил Путину о ситуации в волгоградской колонии

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, пишет РИА Новости .

О происходящем ЧП в ИК-19 под Волгоградом российскому лидеру доложили на оперативном совещании Совбеза.

Путин также поручил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву предоставить доклад о захвате заложников в волгоградской колонии.

Кроме того, президент захотел послушать оценку ситуации от Виктора Золотова, Директора федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

СК возбудил дело после захвата заложников в волгоградской колонии.

Ранее в Сети появились фотографии возможных захватчиков волгоградской колонии ИК-19. На этих фото фигурируют Тошев Рамзиндин 1995 год рождения, Хусинов Темур 1995 год, Наврузи Рустамчон 2001 год и Тошов Назирчон 1996 года рождения.