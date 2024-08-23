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Следком возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19

Следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Сегодня (23 августа — ред.) несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения», — сообщили в СУ СК РФ.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 206 УК РФ и ч. 3 ст. 321 УК РФ. Среди заложников находится начальник колонии Андрей Девятов. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Несколько человек захватили исправительную колонию № 19 под Волгоградом во время заседания дисциплинарной комиссии. Нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству (ИГ)*. Как минимум 1 сотрудник ФСИН погиб, несколько находятся в больнице.

Ранее в Сети появилось видео захвата заложников в колонии в Волгоградской области.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.