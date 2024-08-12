Режиссера Вырыпаева* заочно приговорили в Москве к 7,5 годам за фейки о ВС РФ

Иван Вырыпаев* заочно получил срок в Москве за распространение фейков о ВС РФ

Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы .

Вырыпаева* признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. Федерального закона от 25.03.2022 № 63-ФЗ) и приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также на 4 года запретили администрировать сайты и другие телекоммуникационные сети в интернете.

Срок отбытия наказания режиссеру начнет исчисляться с момента, как осужденного задержат в России или с момента его экстрадиции на родину.

В настоящее время его признали виновным и объявили в розыск.

*включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации.