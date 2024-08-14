Режим ЧС объявили в Белгородской области

сегодня в 06:33

На территории Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня с целью усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что обстановка Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной.

«Ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители», — сказал губернатор в своем видеообращении.

По его словам, планируется объявить режим ЧС федерального уровня.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» провел прямую трансляцию, в ходе которой ответил на вопросы местных жителей и допустил, что скоро часть их них сможет вернуться в свои дома в Краснояружском районе.