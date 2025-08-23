Реутовская школьница приняла участие во встрече с губернатором Подмосковья

В Доме Правительства Московской области прошел Координационный совет по взаимодействию с «Движением Первых». Участие в нем приняли самые активные школьники региона, в числе которых — ученица школы № 10 города Реутов Дарья Демянчук, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дарья стала достойным представителем своего города на региональном уровне. Вместе с другими участниками встречи и лидерами движения — Ксенией Яновой и Анастасией Бочаровой — она обсудила с губернатором Андреем Воробьевым ключевые инициативы, реализуемые в рамках «Движения Первых».

Глава региона отметил важность молодежных проектов и подчеркнул, что все значимые инициативы обязательно найдут отклик. Сегодня в Подмосковье в движении участвуют около 589 тысяч школьников и студентов, а также более 74 тысяч наставников.

Реутовчанка Дарья Демянчук еще раз доказала, что будущее региона создается уже сегодня, и именно такими активными и увлеченными ребятами.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.