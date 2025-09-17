Реутов завершил подготовку к отопительному сезону

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 11:10

Заключительный этап подготовки к началу отопительного сезона 2025–2026 гг. проходит с 15 по 19 сентября. 16 сентября была проведена пробная топка на котельной № 2, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данное мероприятие является ключевым элементом проверки надежности всей городской системы теплоснабжения перед началом периода низких температур. В строгом соответствии с утвержденным графиком был осуществлен пробный запуск девяти городских котельных. Его цель — комплексное тестирование работоспособности оборудования, своевременное выявление и незамедлительное устранение возможных неисправностей.

Контроль за процессом подготовки осуществлялся на самом высоком уровне. В ходе рабочего визита председатель Московской областной Думы Игорь Юрьевич Брынцалов совместно с главой Реутова Филиппом Науменко проинспектировали ход работ на одном из стратегически важных объектов — Котельной № 2.

Данный объект обеспечивает теплом 107 многоквартирных жилых домов и 18 социальных объектов (школ, детских садов и учреждений здравоохранения) в северной части города.

Готовность всех систем жизнеобеспечения города к предстоящей зиме составляет 100%. Работа по обеспечению бесперебойного теплоснабжения жителей и социальной инфраструктуры находится на постоянном контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.