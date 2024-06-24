Реутов стал призером федерального расчета индекса «IQ городов»

В Перми в рамках пленарного заседания V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Строим вместе» подведены итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» — за 2023 год. Реутов стал призером федерального расчета индекса, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. У Московской области высокий балл, наш регион вошел в топ-10 по этому показателю. Проект „Умный город“ помогает нам формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для наших жителей, поэтому подмосковные города активно участвуют в этом проекте», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В г. о. Реутов в 2024 году на ул. Октября. д. 6, в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. На дворовой территории будут уставлены 4 светильника и 4 опоры для них. Протяженность системы наружного освещения составит 110 метров.

Также этом году в г. о. Реутов на ул. Советская, д. 7, будут уставлены 3 светильника и 3 опоры для них. Протяженность системы наружного освещения составит 100 метров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.