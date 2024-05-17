РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 17 мая дал старт второму фестивалю-ярмарке «Сделано в России» и многоотраслевой бизнес-миссии российских производителей.

При поддержке РЭЦ более 90 компаний из 37 регионов страны продвигают на ЭКСПО свою продукцию, представляя ее на прилавках ярмарки или обсуждая возможности сотрудничества с потенциальными партнерами на деловой миссии.

«Российским компаниям, особенно небольшим, в одиночку трудно завоевать себе достойное место на китайском рынке, конкуренция здесь очень высока. Поэтому РЭЦ ведет активную работу по продвижению отечественного экспорта в Китай, в том числе развивая новый формат фестивалей-ярмарок под брендом „Сделано в России“. Наша цель — обеспечить и рост объемов поставок, и массовое присутствие российских компаний на китайском рынке», — поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России», украшенная в традиционном русском стиле с элементами архитектурных памятников из различных городов нашей страны, представляет насыщенную палитру вкусов России. На прилавках можно найти отборные продукты питания от 22 производителей — всего более 130 товарных позиций.

Ярмарка «Сделано в России» работает на центральной пешеходной улице Харбина — Чжунъяндацзе. Местные жители могут попробовать и сразу же приобрести продукты питания от 21 российской компании.