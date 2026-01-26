РЭО запустил экологический мониторинг по 18 направлениям

Российский экологический оператор ввел в действие первую очередь федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг». Платформа начнет контролировать ситуацию по 18 отдельным направлениям. Информацию будут предоставлять 13 источников, включая федеральные министерства, ведомства, а также органы власти регионального и муниципального уровня, сообщила пресс-служба РЭО.

«Система „Экомониторинг“ — это единая цифровая платформа, которая получает различные данные, связанные с состоянием окружающей среды. Она продолжит свое развитие, в том числе должны появиться инструменты математического моделирования и прогнозирования, а также внедрены технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому мы сможем объективно оценивать текущие процессы, управлять экологическими рисками и осуществлять комплексное прогнозирование», — сказал курирующий вопросы экологии вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В общей сложности система будет содержать 366 наборов экологических данных, распределенных между 18 модулями наблюдения, охватывающими все элементы окружающей среды. На платформе будут представлены данные о загрязнении воздуха, состоянии водных объектов и почв, объемах выбросов и сбросов вредных веществ, обращении с отходами и другие. Открытый раздел системы будет доступен для всех пользователей.

«Наибольший объем данных в систему „Экомониторинг“ загрузят в течение текущего года. А в ближайшие два года произойдет расширение функционала», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.