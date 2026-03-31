РЭО: студенты нашли способ использовать отходы нефти в производстве дорожных покрытий

Студенты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова предложили использовать смесь полимерных и нефтесодержащих отходов при возведении дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба администрации РЭО.

Согласно их разработке, полиэтилен соединяют с битумом, в результате чего внутри асфальтобетонной смеси образуется армирующая прослойка из полимеров. Такое решение придает покрытию повышенную прочность и эластичность, обеспечивает стойкость к перепадам температур и воздействию влаги. При этом опасные элементы надежно «блокируются» внутри материала, что исключает их попадание в экосистему. Внедрение данного метода позволит решить сразу две задачи: перерабатывать сложные для утилизации отходы и повысить качество дорожного покрытия.

Кроме того, если сравнивать с привычными методами утилизации (например, складированием на свалках или сжиганием), использование вторичного сырья в дорожном строительстве способствует снижению объема парниковых выбросов и разгружает полигоны для захоронения отходов.

«Вовлечение отходов во вторичный оборот — один из ключевых принципов экономики замкнутого цикла. Использование отходов в строительстве позволяет не только снижать нагрузку на окружающую среду, но и создавать востребованную продукцию с улучшенными характеристиками. РЭО поддерживает подобные решения и их практическое применение», — отметили в пресс-службе РЭО.

Информация об этой разработке вошла в сборник тезисов, выпущенный по итогам второй научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд». Организаторами издания выступили РЭО и Российский университет дружбы народов. В сборник включены лучшие студенческие работы, которые затрагивают тему переработки отходов и внедрения экологически безопасных технологий.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана в соответствии с Указом Президента от 14 января 2019 года. В числе ее приоритетных задач — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Начиная с 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла. Планируется, что к 2030 году будет обеспечиваться сортировка 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронению станет подвергаться не более 50% таких отходов, а не менее 25% отходов производства и потребления будет вовлекаться в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья.