РЭО разработал правила организации мест накопления твердых коммунальных отходов

Этот документ был создан после тщательных консультаций с регионами: 74 субъекта Российской Федерации выразили свое мнение, из них 42 полностью поддержали проект. Теперь вся информация о местах накопления ТКО, включая нелегальные, будет доступна в единой системе. Вносить данные о площадках смогут не только региональные операторы, но и, например, управляющие компании.

«Обновленные правила предполагают переход на ведение реестра мест накопления ТКО в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Существенно, что в реестр будут включены данные обо всех площадках вывоза ТКО, вне зависимости от их соответствия санитарным нормам. Это даст возможность получить объективное представление о системе накопления отходов и оценить выполнения санитарных требований», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев после заседания рабочей группы по ТКО на площадке Правительственного координационного центра.

По словам Буцаева, в новых правилах особое внимание уделяется развитию инфраструктуры. «В реестр включат информацию не только о действующих, но и о планируемых местах для скопления ТКО, а также о мерах по их оснащению контейнерами. Это позволит более эффективно разрабатывать систему обращения с отходами», — отметил глава РЭО.

После обсуждений с регионами перечень сведений в реестре расширился. В него войдет дата создания площадки, количество контейнеров, наличие навесов и тип покрытия. Кроме того, для создания реестра будут использоваться данные не только от региональных операторов, но и от потребителей и организаций, управляющих многоквартирными домами.

Финальная версия проекта была передана в Минприроды России. В будущем планируется ввести административную ответственность за несоблюдение правил ведения реестра.