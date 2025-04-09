РЭО: отходы лесной промышленности можно превратить в прибыльную продукцию

Представители РЭО предложили рассмотреть возможность применения низкосортной древесины и отходов деревообрабатывающих производств для изготовления продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит максимально вовлечь эти ресурсы в экономический оборот. Данное предложение было озвучено директором по устойчивому развитию РЭО Игорем Забраловым в рамках совещания, состоявшегося 3 апреля в Совете Федерации. На встрече обсуждались вопросы разработки комплексной программы, нацеленной на стимулирование развития переработки низкокачественной древесины и отходов лесопиления. Организатором мероприятия выступил член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что организацией подготовлена необходимая техническая документация для региональных программ, ориентированных на переход к экономике замкнутого цикла. Это позволит регионам разработать и утвердить планы по повторному использованию вторичных материалов в производственных процессах до конца 2026 года. Разработка и реализация этих программ предусмотрены федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Без внедрения этих мер будет невозможно достичь целей, обозначенных в указе Президента Российской Федерации № 309, а именно: двукратное сокращение объемов захоронения отходов и вовлечение в экономический оборот не менее 25% вторичных ресурсов. Особое внимание было уделено значительным объемам неиспользуемых отходов лесной промышленности, в связи с чем на площадке Совета Федерации обсуждались способы переработки низкотоварной древесины и отходов деревообработки.

Под низкотоварной древесиной подразумевается древесина, затраты на заготовку и транспортировку которой превышают ее рыночную стоимость. По словам Игоря Забралова, ввиду экономической нерентабельности такая древесина становится отходом, который зачастую подвергается сжиганию или естественному разложению. Согласно федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), к отходам 5 класса опасности относятся сучья, ветви, отходы корчевания, зеленая масса, отходы раскряжевки и древесина низкого качества.

Согласно данным формы 2-ТП, в стране ежегодно образуется около 1,5 млн тонн подобных отходов, из которых 1,2 млн тонн подвергается утилизации. Однако эксперты утверждают, что отходы лесозаготовок могут составлять до 43% от всего объема вырубленной древесины и часто остаются неучтенными. Невостребованная древесина, остающаяся в лесных массивах, негативно влияет на экологическую обстановку, создавая благоприятные условия для распространения вредителей и увеличивая вероятность возникновения пожаров. Решением этой проблемы является переработка древесных отходов в продукцию с высокой добавленной стоимостью, отметил Игорь Забралов.

Он выделил три приоритетных направления: биоэнергетика (производство пеллет и брикетов из древесной щепы), изготовление строительных материалов (таких как арболит, ДСП, ЦСП, древесно-полимерные композиты, строительные панели и песчано-опилочный бетон), а также получение продукции лесохимической промышленности (включая уголь, скипидар, лаки, канифоль, спирты, эфирные масла и «древесный сахар», пригодный для кормления жвачных животных или дальнейшей переработки в ксилит, сорбит и кормовой белок).

Забралов подчеркнул, что для производства всех перечисленных продуктов уже существуют отработанные технологические решения, включая мобильные комплексы.

Важным условием для развития переработки древесных отходов является обеспечение рынка сбыта для готовой продукции, отметил директор по устойчивому развитию РЭО. В этой связи ключевая роль отводится органам власти субъектов Российской Федерации, которые могут стимулировать спрос на такую продукцию, в том числе посредством экологически ориентированных государственных закупок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1224 от 8 июля 2022 года.

В данном нормативном акте речь идет о закупках товаров для государственных и муниципальных нужд с учетом экологических требований.