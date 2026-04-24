РЭО: мощности переработки моторного масла достигли 86 тыс т

С 2024 года в нашей стране функционирует официальный перечень утилизаторов. В него включаются организации, отвечающие стандартам в сфере обращения с отходами и действующие в рамках механизма расширенной ответственности производителей. На данный момент реестр насчитывает 222 компании по всей России. Среди них три специализируются на переработке отработанных масел. Итогом их работы становится базовое масло, которое в дальнейшем служит сырьем для производства смазочных материалов, буровых растворов и печного топлива, сообщила пресс-служба РЭО.

В пресс-службе Российского экологического оператора подчеркнули: «Переработка отработанных масел — это один из технологически сложных и экологически значимых процессов в отрасли. Суммарные мощности по этому направлению превышают 86,5 тысячи тонн в год. Развитие сети утилизаторов обеспечивает устойчивую инфраструктуру для безопасного обращения с данным видом отходов».

В числе таких организаций — компания «Этиламин-Ек». С 2009 года она занимается переработкой отработанных масел и остается единственным утилизатором данного профиля на Урале, внесенным в реестр. Годовая мощность предприятия превышает 12,6 тысячи тонн. Производственный цикл построен на фильтрации и обезвоживании, сепарации, вакуумной дистилляции с разделением на фракции, а также финальной очистке и выпуске готового продукта. При этом в работе не применяются кислотные реагенты и высокотемпературные технологии.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была образована в соответствии с Указом Президента от 14 января 2019 года. Ее главная цель — выстроить в России полноценную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одна из его задач предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году позволит достичь следующих показателей: сортировка 100% от общего объема ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения до уровня не более 50% и возвращение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления как вторичных ресурсов и сырья.