РЭО и Бауманка предложили рекомендации по учету и проверке отчетов о выбросах парниковых газов

Российский экологический оператор при сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также Фондом «Центр стратегических разработок» и Пермским политехническим университетом создали методические рекомендации. Эти документы помогут компаниям в секторе и органам по проверке и подтверждению данных собирать и проверять информацию о парниковых газах, выбрасываемых объектами обработки твердых коммунальных отходов, сообщила пресс-служба РЭО.

«В ходе работ по низкоуглеродному развитию требовался единый методологический документ для учета и проверки данных о выбросах парниковых газов в нашей отрасли. Из-за нехватки подтвержденных данных о выбросах сложно точно предсказать их долгосрочные показатели и разработать мероприятия по их снижению. Для решения этой задачи РЭО создает механизмы оценки и регулирования. Разработанные методические рекомендации являются частью этих инструментов, как и недавно представленная методика анализа состава и свойств ТКО. Эти материалы полезны экспертам отрасли, операторам по обороту ТКО, и органам по валидации», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО создал рекомендации, чтобы к моменту обязательного введения отчетности участники отрасли имели практику ее правильного оформления с данными, максимально приближенными к реальным.

Разработка рекомендаций была многоэтапной и максимально прозрачной для ученых и участников рынка, сообщил Сергей Егоршев, советник главы РЭО по экологическому мониторингу.

«Публичные обсуждения документа прошли в ноябре 2023 года на платформе Фонда „Центр стратегических разработок“ и в декабре 2024 года в РЭО. В них участвовали эксперты из органов верификации, лабораторий, сотрудники профильных министерств из более чем 30 регионов. Наши методические рекомендации были испытаны через расчет выбросов на объектах обращения с ТКО в Москве, области и Пермском крае», — объяснил Сергей Егоршев.

Направленные на верификаторов и операторов ТКО, рекомендации будут полезны при планировании и проверке отчетности о выбросах.

«Документ обеспечивает прозрачность процесса верификации для субъектов в сфере ТКО и увеличит доверие к результатам валидации парниковых газов», — отметил руководитель кластера «Технологии защиты природы» МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Иванов.

Татьяна Радченко, заместитель директора Центра стратегических разработок, отметила сложность сектора обращения с отходами с точки зрения оценки выбросов.

«Рекомендации вносят значительный вклад в повышение климатической осведомленности и детализацию документов, необходимых для оценки. Они необходимы как для компаний ТКО, так и для органов власти и инициаторов климатических проектов», — подчеркнула она.

Полный текст методических рекомендаций можно найти на сайте РЭО в разделе «Документы» на странице ESG.