РЭО: более 90 млн пар перчаток из отходов произвели в Ивановской области за 2 года

В России произвели 2 миллиона пар перчаток из переработанного текстиля. Такой результат достигнут на первом в стране производственном экокластере полного цикла «Зеленая нить». С 2024 года здесь переработали около 3 тысяч тонн отходов, превращая их в востребованные товары. Для сбора части сырья — старой одежды — в Ивановской, Московской и Ленинградской областях установили 2500 контейнеров. Помимо перчаток, было выпущено 3,2 тысячи тонн регенерированной пряжи и 2,2 миллиона погонных метров брезента, сообщила пресс-служба РЭО.

«Такие проекты показывают, как отраслевые компании могут не только снижать нагрузку на полигоны, но и создавать современную перерабатывающую инфраструктуру — от сортировки до выпуска готовой продукции. „Зеленая нить“ стала одним из ярких примеров развития экономики замкнутого цикла в регионах», — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Проект получил признание, став лучшим в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на Зеленой премии — 2025. Реализацией кластера занималась компания «ЛидерТекс». Приз победителю вручил вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

Кластер объединяет пять предприятий, замыкающих цикл: от переработки текстильных отходов и выпуска пряжи до производства тканей и готовых изделий. Сортировочные центры проекта работают в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2026 году в Кинешме планируется запустить новую прядильную фабрику. Проект получил поддержку Российского экологического оператора и Правительства Ивановской области — соглашение на 1 миллиард рублей было подписано на ПМЭФ-2025.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», сменивший нацпроект «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.