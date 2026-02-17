РЭО: 52% россиян сортируют отходы на кухне

Порядка 52,5% жителей российских регионов стабильно занимаются сортировкой отходов в быту, следует из данных ежегодного опроса, который проводит Российский экологический оператор.

Сортируют отходы в два разных контейнера (вторсырье и смешанные отходы) 26% респондентов. Еще 26,4% опрошенных сортируют отходы на отдельные фракции вторсырья (например, бумагу, стекло, алюминиевые банки и тому подобное).

Чаще других о том, что они сортируют отходы говорили женщины (56%), жители городов-миллионников (61%), а также респонденты в возрасте 35-54 года (56-57%).

«Мы активно работаем над экопросвещением и формированием у людей навыков раздельного сбора отходов. Уверены, что со временем все больше россиян будут заниматься сортировкой отходов дома. Этот несложный процесс вносит ощутимый вклад в развитие экономики замкнутого цикла, так как благодаря сортировке на предприятия попадает качественное сырье», — сказали в пресс-службе РЭО.

Больше всего людей, сортирующих отходы дома, проживает в Подмосковье (69%), Липецкой области (68%), Москве (66%), Херсонской области (65%), Башкирии (64%), Пермском крае (62%), Карелии (62%), Санкт-Петербурге (61%), Сахалинской (61%) и Челябинской областях (61%).