Ремонт парка «Питомник» в Серпухове планируют завершить в 2025 году

Парк «Питомник» в Серпухове планируют сдать в эксплуатацию после ремонта в четвертом квартале 2025 года, сообщили в пресс-службе округа.

Подрядчик успешно завершил демонтаж малых архитектурных форм и приступил к снятию старого покрытия. На объекте активно ведется прокладка траншей под коммуникации, нанесена разметка дренажной системы.

Одной из главных задач при реконструкции парка является сохранение и приумножение зелёных насаждений. Специальные меры предосторожности, такие как установка защитных ограждений и применение бережных методов работы, помогут сохранить здоровье деревьев и обеспечить их дальнейший рост.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и планируется завершить их в IV квартале этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.