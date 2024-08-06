Ремонт филиала РГГУ в Домодедове завершат к началу учебного года

В домодедовском филиале РГГУ продолжается косметический ремонт. Подрядчики планируют закончить его к началу учебного года, сообщает пресс-служба администрации горокруга Домодедово.

«Внешний вид здания уже преображен. Строители покрасили фасад, заменили все окна, отремонтировали входную группу. Также провели ремонт крыши, чтобы в дальнейшем избежать протечек. Теперь косметический ремонт идет на первом этаже здания. Думаю, студенты оценят наш труд. На фасаде в ближайшее время установим большие позолоченные буквы — РГГУ», — рассказал начальник управления строительства и городской инфраструктуры Валерий Трифонов.

Работы пройдут также и вокруг здания РГГУ, там проведут комплексное благоустройство.

«Сейчас администрация муниципалитета занимается заменой лифтов. Собираем документы, потом объявим конкурс и выберем подрядчика. Планируем, что в этом году студенты и преподаватели смогут воспользоваться новыми лифтами», — пояснил Трифонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.