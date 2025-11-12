Ремонт 11 автомобильных дорог в Люберцах завершили досрочно

В городском округе Люберцы завершены масштабные работы по приведению в нормативное состояние дорожной сети, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2025 год произведен текущий ремонт 10 автомобильных дорог местного значения, три из которых расположены в городе Дзержинский и осуществлен капитальный ремонт 1 автомобильной дороги 1-й Панковский проезд.

«На сегодняшний день общая площадь обновленного дорожного полотна составила 90 642 квадратных метра, а суммарная протяженность отремонтированных участков — почти 9 километров. Это значительный вклад в улучшение транспортной инфраструктуры всего округа», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

В число отремонтированных вошли улицы 3-е Почтовое Отделение (на участке от улицы Кирова до дома 40), Льва Толстого, С. П. Попова, Южная, Строителей, Октябрьский проспект (проезд от дома 375в до дома 403), Хлебозаводской проезд и 1-й Панковский проезд. На территории города Дзержинский приведены в порядок три дороги: ул. Лесная, ул. Спортивная и ул. Лермонтова.

По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, на всех этапах ремонтных работ особый контроль уделялся созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Приоритетной задачей программы является обеспечение комфортных и безопасных условий для перемещения всех жителей, включая людей с колясками и маломобильных граждан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.