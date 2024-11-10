Ректор петербургского вуза организовал незаконную миграцию «студентов»

Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов организовал незаконную миграцию студентов из арабских стран. Он оформлял фиктивные приглашения на учебу для граждан Сирии и Египта, сообщает SHOT .

По информации издания, Борзов оформлял на заграничных студентов все необходимые документы, при этом никакого обучения в петербургском вузе не планировалось. В итоге ректора арестовали на два месяца.

Борзову предъявили обвинения по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). У ректора были два сообщника, их тоже арестовали. Борзову грозит до семи лет заключения.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции. Еще пять законопроектов по миграционной политике направили для рассмотрения в профильные комитеты. Их рассмотрят и примут до декабря.