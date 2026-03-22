Рекордное количество команд собрала «Юнармейская искорка» в Подольске

21 марта гимназия имени Подольских курсантов приняла соревнования юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. Они объединили 80 команд из разных регионов. Возрастная категория участников — от 8 до 12 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиционно такие игры проводят для старшеклассников, однако вступить в ряды «Юнармии» можно уже с восьми лет. Чтобы у младших воспитанников была возможность не только тренироваться, но и проявлять себя в деле, для них разработали специальный соревновательный формат.

«Для сохранения интереса юных участников к тренировкам мы разработали игровую модель специально для начальной школы. Состязания проходят в двух возрастных группах: 8–10 и 11–12 лет. Несмотря на возраст, испытания здесь серьезные — все как у старших ребят, без каких-либо поблажек», — рассказал начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Евгений Лукошников.

Всего в этом проекте задействовано 160 команд — это более 1100 детей.

Команды из 7 человек проходили 10 различных испытаний. Судейская коллегия оценивала скорость и точность выполнения заданий в следующих дисциплинах:

— огневая подготовка: неполная разборка и сборка автомата Калашникова, а также стрельба из лазерного оружия.;

— связь: передача сообщений с помощью флажкового семафора и расшифровка азбуки Морзе.;

— спецназ: преодоление полосы препятствий в полной экипировке — настоящих бронежилетах, касках и со щитами;

— история и культура: интеллектуальный тест на знание воинских званий и музыкальный конкурс по определению военных песен по фрагментам.

«Мы только что успешно прошли этап с песнями, а теперь готовимся отвечать на вопросы о воинских званиях. Подготовка была долгой и интенсивной, поэтому мы уверены в своих силах, хотя легкое волнение все же присутствует», — поделилась впечатлениями 12-летняя подольчанка София Савченко.

