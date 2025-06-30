Реклама в заблокированных соцсетях станет незаконной с 1 сентября

С 1 сентября текуещго года вступают в силу поправки, полностью запрещающие рекламу в заблокированных соцсетях. Бизнесу и ИП придется пересматривать маркетинговые стратегии, чтобы адаптироваться к новым условиям. Эксперты разбирались, как теперь привлекать аудиторию и что делать с аккаунтами в запрещённых платформах, сообща «Секрет фирмы» .

Суть изменений

Поправка запрещает рекламу на ресурсах иностранных организаций, признанных нежелательными в РФ. Это касается, например, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Теперь нельзя не только запускать таргет, но и сотрудничать с блогерами, делать нативные интеграции.

За нарушения предусмотрены штрафы:

Физлица: 2000–2500 ₽

ИП: 4000–20 000 ₽

Юрлица: 100 000–500 000 ₽

Ответственность несут и рекламодатель, и распространитель (например, бренд и блогер).

Как будут выявлять нарушения?

По словам Бесханум Мамедовой (O2 Consulting), проверки чаще всего инициируются по жалобам потребителей или конкурентов. ФАС может использовать спецпрограммы для мониторинга контента, аналогичные тем, что применяет Роскомнадзор.

Что считается рекламой?

Закон определяет рекламу как информацию, привлекающую внимание к товару или услуге. Под запрет попадают не только прямые призывы купить («Лучший стайлер на рынке!»), но и мягкие презентации продукта. Однако нейтральные посты (описание услуг, портфолио) остаются в «серой зоне».

«У понятия „формирование интереса“ действительно нет четкого определения, поэтому при подготовке контента и рекламы стоит избегать спорных формулировок. Но публикация портфолио, ответы на комментарии, описание своих товаров и услуг на собственной странице допустимы при деликатной подаче. Ценность аккаунта с точки зрения продвижения сохраняется: его можно использовать для создания вовлекающего контента и формирования имиджа, — отметил заместитель генерального директора „Лигал Бутик“ Дмитрий Белец.

Как подготовиться к запрету

Пересмотреть контент в запрещенных соцсетях

Удалить старые рекламные посты.

Избегать маркетинговых триггеров и скрытых призывов к действию (CTA).

Сосредоточиться на нейтральных форматах: описания товаров, личный опыт.

«По сути, единственный вариант — это отражать все нейтрально, информационно, ссылаясь на свое мнение и опыт. Публикуйте посты или видео просто с описанием услуг. Рассказывайте о преимуществах, без лишних эмоций. Перенесите активные продажи в другие социальные сети. И следите за комментариями к вашему контенту в запрещённых сетях, чтобы в них также не было критериев рекламной информации», — сказала основатель компании «Право цифровых технологий», член Ассоциации юристов России Екатерина Горшкова.

Перейти на разрешенные площадки

«ВКонтакте»: охватывает 76% россиян ежемесячно, но подходит скорее для недорогих товаров.

Telegram: высокая ежедневная активность (68 тыс. пользователей), подходит для нативных интеграций и инфлюенс-маркетинга. Однако конкуренция растет, а охваты снижаются.

Альтернативы: «Дзен», «ПромоСтраницы», «ТенЧат», а также незаблокированные зарубежные платформы (TikTok, Pinterest).

«TikTok подходит для вирусного контента и охвата молодой аудитории, но требует динамичного и аутентичного формата. Для премиум-брендов вроде Butoni он хорош для создания хайпа вокруг новых коллекций, но не всегда обеспечивает прямые продажи. А Pinterest — перспективный канал. Это поисковик вдохновения, где пользователи целенаправленно ищут идеи для покупок. Плюсы: долгий срок жизни контента, высокая конверсия в трафик, идеальная аудитория — те, кто планирует покупки для дома. Минусы: нужно время на раскрутку, специфичный визуальный контент, сложности с точной атрибуцией продаж», — пояснила эксперт по развитию бизнеса, ретейлу и цифровизации бизнеса, AI, сооснователь платформы избранных товаров для дома BUTONI и основатель сервиса VRTOOL. APP Анастасия Кондакова.

Развивать сайт и SEO

86% россиян ищут услуги через поисковики, поэтому важно выводить сайт в топ выдачи.

Упор на качественный контент: алгоритмы Google и Яндекс теперь учитывают AI-генерацию.

«Сейчас в мире падает объём поисковых запросов, приводящих людей на сайт. Это связано с ростом популярности ChatGPT и с тем, что люди перестали переходить на сайт. Поэтому стоит думать о том, как будет SEO выглядеть в эпоху AI-поиска, — стратегия показа ответов поменяется. Например, сейчас Google показывает ИИ-ответы, которые основаны на качественном контенте. Значит, есть вероятность, что если мы делаем много разного контента под длинные хвосты и ключевые слова, то у нас будет просто много контента», — сказал коммерческий директор сервиса рассылок оммерческий директор сервиса рассылок.

Усилить рассылки (e-mail/SMS)

Фокус на ценность, а не спам. Примеры: гайды, полезные статьи, постпокупные цепочки.

Сегментируйте базу для персонализации.

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