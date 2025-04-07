Рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя прошел в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг проверили две торговых точки, расположенные на улице Калининградской в домах № 13Б и 18 в непосредственной близости от образовательных учреждений и осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«Ранее мы направили собственникам магазинов предписания с требованием прекратить реализацию алкоголя. Как показала проверка, по обоим адресам товар вывели из оборота», — отметила заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Александра Кармишева.

Продажа алкогольной продукции находится под строгим и постоянным контролем управления потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета. Рейды по пресечению незаконного оборота алкоголя в местах запрета на его реализацию, в частности, вблизи у учреждений образования, будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.