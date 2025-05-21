Регпортал Подмосковья объединил меры соцподдержки для инвалидов на одной странице

На региональном портале госуслуг запустили новую страницу, на которой есть вся актуальная информация о льготах, выплатах и услугах для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Наша задача — обеспечить каждому жителю региона, особенно тем, кто нуждается в особой поддержке, легкий доступ ко всей необходимой информации. В нашем регионе проживает почти 400 тысяч жителей с инвалидностью. Новый раздел на регпортале для инвалидов — это единая точка входа ко всем мерам поддержки. В нем можно найти информацию о мерах поддержки, соцуслугах и реабилитации», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Информационная страница находится на региональном портале в разделе «Соцподдержка». Здесь представлены актуальные данные обо всех мерах социальной помощи для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Пользователи найдут полный перечень социальных услуг и сведения о реабилитационных центрах Подмосковья. Кроме того, на странице размещена пошаговая инструкция для слабослышащих граждан по обращению в диспетчерскую службу — указаны удобные способы связи, такие как Телеграм-бот.

Новый раздел доступен по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/disability.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.