Регоператоры 6 регионов РФ могут оказаться в красной зоне в сфере обращения с ТКО

11 регоператоров в 6 регионах рискуют оказаться в красной зоне по цифровизации в сфере обращения с ТКО, сообщает пресс-служба Российского регионального оператора.

Среди них региональные операторы Алтайского края — ООО «АВТОТРАНС» и ООО «ЭКОСОЮЗ», Брянской области — ОАО «Чистая планета», Кемеровской области — ООО «Экологические Технологии» и ООО «Чистый город Кемерово», Красноярского края — МУП «УККР», Республики Алтай — АУ «КЫЗЫЛ-ОЗЕК-СЕРВИС», а также томские компании ООО «Партнер», ООО «Транссиб», ООО «АБФ Логистик» и УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». Эти компании отказались интегрировать приложение «Водитель ТКО» и не отправляют через него фотоотчеты о вывозе мусора на контейнерных площадках в федеральную систему ФГИС УТКО, созданную Российским экологическим оператором.

К концу месяца подключиться к «Водителю ТКО» обязаны все региональные операторы. Это приложение позволяет в режиме реального времени следить за уборкой мусора с контейнерных площадок.

Пока данные в ФГИС УТКО поступают от 37 регионов РФ. Однако ряд операторов не учли рекомендации вице-премьера Дмитрия Патрушева и до сих пор избегают контакта.

«Это компании из Алтайского края, Брянской области, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Алтай и Томской области. РЭО продолжает работать с компаниями, чтобы они начали пользоваться мобильным приложением. Организация надеется, что вскоре все участники процесса перейдут на новую систему, иначе они имеют шанс оказаться в красной зоне по цифровизации ТКО, — сообщил директор РЭО Денис Буцаев.

К 29 января 2025 года приложение «Водитель ТКО» было активно применено в 37 регионах. Сейчас федеральная система получает данные от 109 зон операторов. Всеобщее внедрение приложения позволит контролировать состояние площадок. Размещенные в приложении фото до и после уборки дают объективное представление о качестве работы. В данный момент ИТ специалисты РЭО работают над нейронной сетью, которая с помощью алгоритмов сможет анализировать поступающие данные и подтверждать или оспаривать информацию о вывозе отходов.

По поручению Дмитрия Патрушева РЭО улучшило функционал ФГИС УТКО, добавив отображение фото и видео с площадок. На встрече 28 октября 2024 года Патрушев рекомендовал главам регионов обеспечить передачу визуальных данных вывоза ТКО до 28 декабря 2024 года.

Подключение к приложению для региональных операторов предоставляется безвозмездно.