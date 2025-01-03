Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства обеспечивает круглосуточный контроль за обстановкой

Даже в длинные новогодние выходные в РДС Комитета лесного хозяйства Московской области работа не останавливается ни на минуту. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Круглосуточно работает система видеомониторинга — 132 комплекса видеонаблюдения, которые охватывают полностью территорию государственного лесного фонда Подмосковья.

Специалисты РДС оперативно реагируют на поступающие сигналы, обеспечивают управление и связь со всеми задействованными необходимыми для решения поступающих запросов службами, подразделениями и организациями.

Основные силы тушения возгораний в лесах — лесопожарные станции ГАУ МО «Центрлесхоз». Очень важно взаимодействие диспетчерских служб на местах, региональной диспетчерской службы (РДС), ЕДДС муниципальных образований, пультов пожарной охраны и диспетчеров МЧС.

С начала 2024 года системой зарегистрировано более 4,2 млн срабатываний, из них подтвержденных пожароопасных объектов (дымов) — 1209.

Диспетчер региональной диспетчерской службы отрабатывает все обнаруженные системой «дым-точки», проверяя их в онлайн режиме и исключает ложные срабатывания. При обнаружении реального задымления на территории лесного фонда и для предотвращения перехода огня с земель иных категорий к месту возгорания оперативно направляется лесопожарное формирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.