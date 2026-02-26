Регион пивозавров: Кузбасс вошел в топ-10 регионов по потреблению пива

Кемеровская область заняла седьмое место в России по потреблению пива и пивных напитков в 2025 году. В среднем на одного жителя пришлось почти 87 литров, сообщает Сiбдепо .

По данным Finexpertiza, в 2025 году в Кузбассе на человека пришлось 86,7 литра пива, сидра и медовухи. Это значительно выше среднего показателя по стране — около 60 литров.

Наибольшие объемы пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в 2025 году были реализованы в северных регионах и в субъектах с развитой промышленностью. Лидером по потреблению стала Мурманская область — 98,6 литра на душу населения. Далее следуют Свердловская область (95,3 л), Кировская область (94,4 л), Коми (91,7 л) и Карелия (89,1 л). В десятку также вошли Курганская область (88,8 л), Кемеровская область (86,7 л), Республика Алтай (84,7 л), Пермский край (84 л) и Сахалинская область (83 л).

При этом по продажам крепкого алкоголя регион занял 52 место. Реализация водки и коньяка сократилась на 2,5% по сравнению с 2024 годом.

