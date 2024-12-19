Реализацию проектов с применением ИИ обсудили в Подмосковье

18 декабря в Московской областной думе состоялся круглый стол, посвященный реализации проектов с применением искусственного интеллекта в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Мероприятие прошло под председательством руководителя Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максима Коркина. В обсуждении приняли участие представители профильных министерств и руководители медицинских учреждений Московской области, а также эксперты в сфере ИТ-технологий.

Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко представил общую стратегию развития проектов с применением ИИ в регионе.

«Московская область заняла первое место в рейтинге национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации по оценке деятельности органов государственной власти в сфере внедрения технологий ИИ. Кроме того, Московская область получила награду от администрации президента России в рамках Премии «Лидеры ИИ» за проект по проверке питания в школах и соцучреждениях, — отметил Илья Гиренко. — В регионе успешно реализованы 33 ИИ-проекта, еще шесть находятся на стадии пилотирования или активного внедрения. За четыре года экономический эффект от внедрения умных технологий в Подмосковье превышает 2,3 млрд рублей, из которых 600 млн рублей — в текущем году».

О внедрении современных технологий в социальной сфере рассказал заместитель министра социального развития Сергей Гордеев. В частности, он отметил успешное внедрение автоматизированного анализа документов при назначении мер социальной поддержки и работу специального чат-бота.

Значительная часть дискуссии была посвящена цифровизации здравоохранения. Заместитель министра здравоохранения Геннадий Легостаев представил обзор инновационных решений в медицинских учреждениях Подмосковья. Руководители областных больниц поделились практическим опытом внедрения голосового ввода данных, аудиоаналитики и ИИ-проектов в телерадиологии.

По результатам круглого стола была сформирована резолюция с рекомендациями по дальнейшему развитию цифровых проектов в регионе.

В настоящее время в Московской области успешно реализуется в таких сферах, как ЖКХ, строительство, городское хозяйство, образование и социальная сфера, транспорт, сельское хозяйство, государственное управление, здравоохранение и экология.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.