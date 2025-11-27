Развитие туринфраструктуры в Коломне поддержат с помощью бюджетных доппоступлений

Городской округ Коломна уверенно подтверждает статус одного из самых притягательных и популярных мест в Подмосковье. С начала этого года Коломну посетили уже около 2 млн человек. Здесь открываются новые современные кафе и рестораны, необычные музеи, обустраиваются парки и скверы, другие места отдыха. С 2026 года развитие туристической инфраструктуры поддержат с помощью дополнительных бюджетных поступлений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На заседании совета депутатов городского округа Коломна 25 ноября принято решение об установлении и введении в действие с 1 января 2026 года туристического налога. Его будут уплачивать собственники классифицированных гостиниц, хостелов, гостевых домов, туристических баз и иных подобных объектов. Ставка налога на 2026 год установлена в размере 2% от налоговой базы. Поступления полностью пойдут в местный бюджет и по предварительным расчетам превысят 11,4 млн рублей ежегодно.

«Прежде всего, введение туристического налога — это возможность для округа получить дополнительные средства, которые будут напрямую направлены на развитие инфраструктуры: благоустройство улиц, парков и скверов, реставрацию исторических памятников, создание новых комфортных зон для отдыха и прогулок. Все это сделает округ привлекательным для гостей, а для нас, жителей, — еще более уютным и комфортным для проживания. Введение туристического налога — это инвестиция в наше будущее, сохранение нашего уникального наследия и создание комфортной среды для всех, кто живет и приезжает в наш прекрасный город», — сказал председатель совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков.

Решения о введении с 1 января 2026 года туристического налога уже приняты в 7 округах Московской области. Всего планируется ввести налог в 25 подмосковных муниципалитетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.