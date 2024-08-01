Разуваева: форуму «Территория смыслов» исполнилось 10 лет
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Главным итогом десятилетия существования форума стало появление профессионального сообщества молодых лидеров, объединенных общими идеями, ценностями, рассказала журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.
Разуваева добавила, что форум «Территория смыслов» проходит в год семьи.
«На Сенеже удивительная атмосфера. Поставлен новый рекорд для посетителя Сенежа. Самому младшему участнику всего 3 месяца. Здесь присутствуют родители с детьми, общественники «Движения первых», - заявила спикер.
Она сделала акцент на образовательном компоненте первой смены форума, направленном на то, что на одной площадке собираются родители и дети, где могут раскрывать темы воспитания, быть в атмосфере соавторства, совместного пространства сотворчества двух поколений.
Помимо этого, планируется провести и другие смены. По информации Разуваевой, следующими будут «Воспитание» и «Единство».
«Последняя будет посвящена международной тематике. На этой площадке планируется увидеть участников более чем из 60 стран мира. Ключевая задача этой смены – сформулировать предложения по наследию фестивалей, не только по наследию, но и по приумножению его смыслов», - сказала руководитель Росмолодежи.
Она обратила внимание, что итоговой сменой форума будет «Команда».
«Это будет финальный образовательный заезд, на который соберутся самые лучшие участники всех смен, не только форума «Территория смыслов», - заключила она.
Форум «Территория смыслов» уже шестой год проходит в Мастерской управления «Сенеж» - образовательном центре президентской платформы «Россия - страна возможностей».