Разуваева: форуму «Территория смыслов» исполнилось 10 лет

Разуваева добавила, что форум «Территория смыслов» проходит в год семьи.

«На Сенеже удивительная атмосфера. Поставлен новый рекорд для посетителя Сенежа. Самому младшему участнику всего 3 месяца. Здесь присутствуют родители с детьми, общественники «Движения первых», - заявила спикер.

Она сделала акцент на образовательном компоненте первой смены форума, направленном на то, что на одной площадке собираются родители и дети, где могут раскрывать темы воспитания, быть в атмосфере соавторства, совместного пространства сотворчества двух поколений.

Помимо этого, планируется провести и другие смены. По информации Разуваевой, следующими будут «Воспитание» и «Единство».

«Последняя будет посвящена международной тематике. На этой площадке планируется увидеть участников более чем из 60 стран мира. Ключевая задача этой смены – сформулировать предложения по наследию фестивалей, не только по наследию, но и по приумножению его смыслов», - сказала руководитель Росмолодежи.

Она обратила внимание, что итоговой сменой форума будет «Команда».

«Это будет финальный образовательный заезд, на который соберутся самые лучшие участники всех смен, не только форума «Территория смыслов», - заключила она.

Форум «Территория смыслов» уже шестой год проходит в Мастерской управления «Сенеж» - образовательном центре президентской платформы «Россия - страна возможностей».