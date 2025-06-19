Разумишкин: ИИ на основе GigaChat внедрят в ЕИРЦ для решения вопросов населения

В рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин сообщил, что искусственный интеллект GigaChat будут внедрять в работу Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), который поможет эффективнее решать вопросы населения, пишет газета «Петербургский дневник» .

По словам Разумишкина, на форуме уже заключили несколько договоров, направленных на улучшение жизни населения. По его словам, среди таких договоров есть соглашение со Сбербанком о применении искусственного интеллекта GigaChat, который поможет сотрудникам ЕИРЦ отвечать на вопросы жителей.

Разумишкин также упомянул, что власти думают об использовании новой техники, в частности электроминипогрузчиков, которые хорошо подойдут для исторического центра города.

По словам вице-губернатора Петербурга, ПМЭФ-2025 — это отличный шанс для обмена опытом с коллегами из других регионов России и стран, которые делятся своими достижениями и знаниями. В рамках форума, который проходит с 18 по 21 июня, запланировано свыше 150 встреч, посвященных важным экономическим вопросам и стабильному развитию страны.