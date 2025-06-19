Разумишкин: ИИ на основе GigaChat внедрят в ЕИРЦ для решения вопросов населения
В рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин сообщил, что искусственный интеллект GigaChat будут внедрять в работу Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), который поможет эффективнее решать вопросы населения, пишет газета «Петербургский дневник».
По словам Разумишкина, на форуме уже заключили несколько договоров, направленных на улучшение жизни населения. По его словам, среди таких договоров есть соглашение со Сбербанком о применении искусственного интеллекта GigaChat, который поможет сотрудникам ЕИРЦ отвечать на вопросы жителей.
Разумишкин также упомянул, что власти думают об использовании новой техники, в частности электроминипогрузчиков, которые хорошо подойдут для исторического центра города.
По словам вице-губернатора Петербурга, ПМЭФ-2025 — это отличный шанс для обмена опытом с коллегами из других регионов России и стран, которые делятся своими достижениями и знаниями. В рамках форума, который проходит с 18 по 21 июня, запланировано свыше 150 встреч, посвященных важным экономическим вопросам и стабильному развитию страны.