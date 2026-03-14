Растительные жиры и непонятные добавки: россиян кормят поддельным маслом

Эксперты Бюро судебной экспертизы и оценки назвали подделкой масло «Вкуснотеево», «Крестьянское», «Брест-Литовск» и других популярных брендов, сообщает Mash .

Всего проверили 124 брикета жирностью 82,5% из сетевых супермаркетов Калининграда, Петербурга, Челябинска и Севастополя.

Согласно исследованию, вместо животных жиров в 7 из 10 кусков нашли сплошные растительные жиры и непонятные добавки. В 86 образцах (69,3%) есть фитостерины — бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Эти маркеры появляются в момент, когда в продукт добавляют пальмовое масло или другие немолочные компоненты. При этом на пачках написано «натуральное сливочное масло».

Помимо этого, специалисты нашли в масле и другие сюрпризы. Например, сорбиновую кислоту — консервант, который в натуральное сливочное изделие добавлять нельзя. В нескольких пачках зафиксировали превышение по микробиологии: дрожжи и плесень.

Эксперты выявили нарушения в продукции «Экомилк», «Внуковское», «Бутербродов», «Сыробогатов» и «Лав-продукт».

